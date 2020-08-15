Transfer girişimini menajeri açıkladı

HES Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique'nin menajeri Cesar Santana, oyuncu için hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan FTA Antalyaspor'un da aralarında olduğu çok sayıda takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Santana, "Çok önemli kulüplerden teklifler var. Önümüzdeki hafta içerisinde Kayseri'ye gelerek bu konuyu Berna Başkan ile görüşeceğim. Hem Pedro'nun hem Kayserispor'un menfaatleri için ortak karar alırız" dedi. İSTİKRARLI İSİMYunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen 30 yaşındaki Pedro Henrique, geçen sezon 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında oynadı. Süper Lig'de 2028 dakika oyunda kalan Brezilyalı futbolcu 10 gol atarken 1 de asist yaptı. Pedro Henrique'nin Kayserispor ile 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.