Transfer zirvesi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında hazırlanan Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kampı ziyaret eden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün teknik direktör Tuna ile görüşmesinde transfer çalışmalarını değerlendirildi. Yöneticilerden Aytaç Altay ve kulüp genel menajeri Servet Çavuşoğlu ile kampa gelen Başkan Ali Şafak Öztürk, daha sonra futbolcularla bir araya geldi.

STOPER VE ORTA SAHA

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da transfere ilişkin konuştu. Öncelik olarak stoper ve orta sahanın sağına bir takviye yapmak istediklerini anlatan Tamer Tuna, "Lig başlayana kadar kesin olarak 3 oyuncu alacağız. Kendi modelimize uygun oyuncuları kadromuza dahil edebilmek için çalışmamız devam ediyor. 4-5 isim de olabilir. Aramızdan ayrılan oyuncu olursa da onlara yönelik bir çalışmamız da olacaktır" ifadelerini kullandı.

ADAPTASYON SEVİNDİRDİ

Bugüne kadar 3 ismi renklerine bağladıklarını hatırlatan Tamer Tuna, "Kadroya yeni katılan oyuncular çabuk uyum sağladı. Orgill kampımızda. Serdar Gürler'in bir sakatlığı vardı transfer ettiğimizde bilerek ve öyle anlaşma yaptık. Tedavilerine devam ediyor. Gökdeniz var Milli Takım ve Kocaelispor'dan aramıza katılan. Onlar da aramıza katıldığında takım daha iyi olacak. Takıma dahil ettiğimiz oyuncularımızı da kazanmaya çalışacağız" dedi.