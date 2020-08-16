Azmettirme kokan cinayet

Antalya'da 11 gün önce kaybolan ve 19 kez bıçaklanarak öldürülmüş halde otomobilinin bagajında bulunan Cezayirli 44 yaşındaki işadamı Mohamed Mekki'nin katilleri yakalandı. Korkunç cinayetin ardından işadamının araç güzergahındaki MOBESE ve güvenlik kameraların inceleyen cinayet masası ekipleri, Cezayirli Mehmet Ali Lalemeke (25) ile Rus Vilademir Sıhanabarın'ı (19) tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin gözaltına aldığı ikili ilk ifadelerinde olayı inkar etti.

KİRA İSTEMEYE GELDİ

İki zanlı olay hakkında hiçbir bilgilerini olmadıklarını söylediler. Çapraz sorguya alınan iki zanlı çelişkili ifadeler verince iki zanlı da olayı itiraf etmek zorunda kaldı. Cezayirli Mehmet Ali Lalemeke, olay günü vatandaşı Mohamed Mekki'in kendilerinden 2 bin lira aylık ev kiralarını istemeye geldiğini, yeterli parası olmadığı için birlikte bankamatiğe gittiklerini kaydetti.



BANKA YOLUNDA ÖLDÜRDÜ



BANKAMATIĞE giderken Mekki'nin aracına bindiği sırada aniden aracın etmesi üzerine cep telefonun düşerek kırıldığını iddia eden Lalemeke, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cebindeki bıçakla rastgele vurduğunu söyledi. Öldükten sonrada Rus ev arkadaşı ile birlikte Mekki'yi bagaja yerleştirip oradan ayrıldıklarını itiraf eden Lalemeke, korktukları için aracı site bahçesinden de çıkartamadıklarını ifade etti. Rus uyruklu Vilademir Sıhanabarın ise poliste susma hakkını kullandı. Emniyetteki sorgularını ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada Mohamed Mekki'nin Fransa'da bir fabrikasının olduğunu belirledi. Cezayirli işadamının Antalya'da son bir ayda 250 bin dolardan 3 daire alarak karşılığında 750 bin dolar para ödediği kaydedildi. Cinayet ekipleri olayın arkasında azmettirme olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.