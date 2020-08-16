Belediyelere yıkım çağrısı

ANTALYA'DA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kaçak yapı denetimi sürüyor. Uydu destekli denetimlerde imar barışına aykırı yapılar tespit ediliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile bakanlık müfettişleri bugüne kadar 6 bin 513 kaçak yapıyı tespit etti. Kaçakların yıkım kararı bulunduğu belediyelere gönderildi.

KEPEZ ÖRNEK OLDU

Yıkım konusunda örnek ilçelerin başında Kepez geliyor. İlçede bin 451 kaçak tespit edilirken, bunların 947'si yıkıldı. Bir diğer yüksek nüfusa sahip merkez ilçesi Muratpaşa'da da 366 kaçak yapının 318'i yıkıldı. Diğer ilçelerden Konyaaltı'nda 72 yapıdan 47'si, Döşemealtı'nda 214 yapıdan 96'sı, Aksu'da 327 yapıdan 156'sı yıkıldı. Merkez dışındaki ilçelerde ise durum o kadar iç açıcı değil.

TATMİN ETMEDİ

En ciddi kaçak yoğunlu olan ilçe Kaş oldu. Yapılan denetimlerde Kaş'ta bin 436 kaçak yapı tespit edilirken, bunların sadece 20'si yıkıldı. Nüfusu merkez ilçeleriyle yarışan ilçelerden Manavgat'ta da 493 yapıdan 143'ü, Alanya'da ise 582 yapıdan 50'sinin yıkımı yapıldı. Diğer turizm merkezleri Kemer'de de 529 kaçak yapıdan 169'u, Serik'te 432 kaçak yapıdan 15'i ancak yıkılabildi. 19 ilçenin kalan 9'unda ise 611 kaçak yapıdan 139'u yıkıldı. Bu tablo Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı tatmin etmedi.

YOKSA BİZ YIKARIZ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, kaçak yapılarla savaşı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Müdürlük bünyesindeki ekibin imarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Altınay, kaçak yapıların kanunen birinci sorumluların belediyeler olduğunu, aslında kaçak yapılarla belediyelerin mücadele etmesi gerektiğini bildirdi. Altınay, eğer kaçak yapıların gereği yapılmazsa bakanlığın birimi olan il müdürlüğü olarak harekete geçtiklerini sözlerine ekledi.