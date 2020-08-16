Bilimin ışığında korunacak

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'nde koruma çalışmaları sürüyor. Alanın kontrolü için 7 gün 24 saat aktif kamera sistemi kurularak titizlikle inceleme yapılıyor. Sigara yasağı gibi kuralları ihlal edenlere cezai yaptırımlar uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilen Salda Gölü'nde bilimsel araştırmaların da artırılması planlanıyor.

UZMANLAR TOPLANACAK

Bu kapsamda Doğayı Koruma Vakfı ve Doğa Araştırmaları Derneği katkılarıyla, konusunda uzman akademisyenlerle, biyolog, sosyolog, ornitolog, hidrolog, jeolog gibi meslek guruplarından uzmanlar bir araya gelecek. Öncelikle göldeki biyoçeşitlilik araştırılacak. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlerin varlığı incelenecek. Sosyoekonomik yapı da mercek altına alınacak. Ziyaretçi taşıma kapasitesi de bu araştırmalar ışığında belirlenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMA

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, sahip olunan uydu teknolojileri ve elde edilen görüntülerin otomatik yorumlanmasıyla Salda Gölü'nde koruma faaliyeti gerçekleştirilerek geleceğe yönelik tahminlerin yapılabileceğini dile getirdi. Gökçeoğlu, koruma sisteminin sürdürülebilir olacağını vurgulayarak, "Bu çalışmaların yanı sıra Salda Gölü ve çevresinin hidrolojik sistemi, canlı türleri ve ekolojisi de daha detaylı araştırılacak" dedi.

250 BİN ZİYARETÇİ

Diğer taraftan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı.