Evimizden güvenli

Koronavirüs salgınında alınan önlemler sonucu en güvenilir ülkeler arasında gösterilen Türkiye, güvenli turizmin de adresi oldu. Yurtdışı uçuşların açılmasıyla birlikte Antalya'nın 5 yıldızlı otelleri misafirlerini ağırlamaya başladı. Uçuş yasağının son kalktığı ülkelerden olan Rusya'dan çok sayıda turist de Antalya'ya akın etti. Salgın nedeniyle evlere kapanan ve zor bir süreç geçiren turistler, Antalya'da güvenli turizm ortamında stres attı.

GÜVENDE HİSSEDİYORLAR

Sezonu geç açan otellerde doluluk artarken, turistler ise gördükleri karşısında etkilendi. Günlük gelen turist sayısı 25 bine ulaştı. Dış hatlarda günlük uçak sayısı 150'ye ulaştı. Otellere yerleşen turistler, Antalya'yı tercih nedenlerinin 'güvenilirlik' olduğunu vurguladı. Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde tatil yapan Rus vatandaşlar kendini güvende hissettiklerini söyledi. 4 kişilik Grikoryeva ailesi, Türkiye'ye ilk kez gelirken tatil için ilk tercih ettikleri ülkenin hiç düşünmeden Türkiye olduğunu belirttiler.

HİÇ KORKU DUYMADIK

Yulia Grikoryeva, "Bundan sonra her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geleceğiz. Burada kendimizi güvende hissediyoruz çünkü pandemi önlemlerine güveniyoruz. Gerek havaalanında, gerekse otelde alınan önlemler bizlere güven veriyor. Türkiye'yi tercih ederken korku duymadık çünkü bu tatili alırken gerekli önlemlerin hepsinin alındığından emindik" ifadelerini kullandı. Rusya'nın charter seferlerine başlamasıyla 7 yaşındaki kızı Liza ile Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Natalia Layer da tedbirlere tam not verdi. Her yerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini, sosyal mesafeye özen gösterildiğini ve maske takıldığını anlatan Rus turist, "Rusya kapıları açınca biz hemen geldik. Çünkü çok sıkıldık" dedi.

EVİMİZDEN GÜVENLİ

Beyaz Rusya'dan tatile gelen Nastya Kuçura ve Yulia Ali, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğundan dolayı tercih ettiklerini söylediler. Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini öven Nastya, "Bu yıl Türkiye'ye 3'üncü gelişimiz. Havaalanında test, maske ve ateş kontrolü gibi önlemlerin yapılıyor. Her gün odamız dezenfekte ediliyor. Çok titiz bir çalışma var, personel maskeli şekilde hizmet sunuyor. Koronavirüs nedeniyle hiç tedirginlik yaşamadık çünkü gerekli önlemler alındığına eminiz. Burası evimizden daha güvenli" diye konuştu.



AVRUPALILARDAN ÖVGÜ

AVRUPA'DA Türkiye uçuşlarının ilk açıldığı ülkelerden olan İngiltere'den gelen turistler de Türkiye'ye alınan önlemler nedeniyle övgüler yağdırdı. Londra'dan kızı Millie ile tatile gelen Kurt Perzylo, "Antalya'yı hem güvenli, hem de isteklerimizi tam anlamıyla karşıladığı için seçtim. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Her şey yolunda. Pandemi ile ilgili endişemiz yok. Herkes burada kendi önlemlerini alarak canla başla çalışıyor" dedi. Fas asıllı Fransız Nebila Engiliz de çocukları ile güvenle gelebilecekleri yegane ülke Türkiye olduğu için geldiklerini ve kararından çok memnun olduğunu söyledi.



Yıl sonuna kadar 1.2 milyon Rus

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya'dan tarifesiz seferlerin başlamasıyla turizm sektörüne nefes aldırdığını ve umutları arttığını söyledi. İngiltere, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus'tan gelen taleplerin de sevindirici olduğunu söyleyen Atmaca, "Her geçen gün açılan tesis sayısı artıyor. Antalya'da tesislerin yüzde 60'ı açıldı. Talep böyle devam ederse biraz daha tesis açılır diye düşünüyoruz. Bu hareketliliğin başlaması daha fazla istihdam demek daha fazla işgücü ve turizm demek" dedi. Turizmde sezonun kasım ayına kadar uzaması beklenirken, bu yıl Rusya'dan gelecek turist sayısının ise 1.2 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor.