Fetih camisi açılmayı bekliyor

ANTALYA'NIN fethinin simgesi olarak kabul edilen, 1896'da çıkan yangından sonra kullanılamaz hale gelen Şehzade Korkut Camisi, ibadete açılmaya hazırlanıyor. Antalya'da Selçuklu ve Osmanlı uygarlığının izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'ndeki yapı, Antalya'yı fetheden Selçuklular'ın, camiye çevirmesiyle 'fethin sembolü' oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanmasıyla onarılan cami, 'Korkut Camisi' adını aldı.

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Cami,1896'da çıkan yangında büyük zarar görünce ibadete kapatıldı. Camiyi restore etmek için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce üç yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Aslına sadık kalınarak yenilenen caminin restorasyonun tamamlanmasının ardından 125 yıl sonra kentin fetih yıl dönümü olan 5 Mart 2021'de yeniden ibadete açılması planlanıyor. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Son 10 yılda duvarları iyice yıkılmıştı. Belki restorasyon yapmasaydık tamamen yok olacaktı" diye konuştu.