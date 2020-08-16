Gençlerin teknoloji aşkı

Alanya ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim görmek için yarıştı. 3 aşamalı sınavlar Alanya Gençlik Merkezi Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Sınavlara 145 öğrenci katıldı. Sınavda koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde uygulandı. Maskesiz öğrenci alınmazken, girişte herkes ellerini dezenfekte edip, ateşleri ölçüldükten sonra içeri girdi.Yazılı olan ilk sınavı geçen öğrenciler, uygulama temelli proje çalışmasında ter dökecek. Öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ve teknik bilgilerini ortaya koyan proje tasarımı yapacaklar. Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer de sınav öncesi gençlik merkezini ziyaret ederek Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı'dan bilgi alarak tesisleri inceledi.