Hassas kahramanlar

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan koku molekülü iz takip ve kadavra köpekleri Kuşka ve Melo Antalya Emniyeti'nin göz bebeği oldu. Kuşka, Antalya, Isparta, Burdur, Mensin ve Muğla son iki yılda kayıp 11 kişiyi canlı olarak buldu. Melo ise en son Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan havai fişek patlamasında kaybolan 4 kişini cesedinin bulunmasında görev aldı..

10 YILDIR GÖREV BAŞINDA

Belçika Malinois cinsi olan 10 yaşındaki Kuşka, görev yaptığı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kayıp şahsın bulunmasında görev aldı. Köpeğin eğitmeni polis memuru Ahmet Ulus, Kuşka'nın kendisini ifade edemeyen alzheimer, yaşlı, çocuk, hasta ve benzeri kayıp vakaların bulunmasında görev yaptığını söyledi. Antalya'ya 2 yıl önce tayin olan Melo ise 6 yaşında. Sadece Antalya merkezden değil, ilçelerle birlikte, Burdur, Isparta, Mersin, Muğla'yı kapsayan bölgeden de sorumlu. Dünyanın sayılı kadavra arama köpeklerinden biri olan Melo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin aranmasına katılmıştı.



4 GÜN EĞİTİM 3 GÜN TATİL



EMNIYETIN en yetenekli iki köpeği Kuşka ve Melo'nun günlük eğitim ve bakımları ise çok önemli. Haftanı dört günü eğitim alan Kuşka ve Melo 3 günü ise dinleniyor. Köpeklerin en büyük özellikleri ise 24 saat geçse bile asla merkezlerine çiş veya kaka yapmıyor. Eğitmen polislerini bekleyerek dışarıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Temizlik konusunda çok titizler.