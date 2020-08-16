Kadınlar için sağlık hareketi

Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' çalışması bir yandan koronavirüs salgını sonrası ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenirken diğer yandan her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadele amaçlanıyor. Projede diyetisyenler hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatıyor, spor eğitmenleri ise ücretsiz spor dersleri veriyor.İLK etkinlik Bayındır Mahallesinde parkta gerçekleştirildi. Maskeleri ile parka gelen mahalle sakinleri belediye görevlileri tarafından içinde spor malzemeleri ve sağlıklı beslenme broşürlerinin yer aldığı çanta hediye edildi. Sosyal mesafe kuralına göre sıralanan kadınlara ilk olarak diyetisyen İmran özyünlü, tarafından doğru ve yanlış beslenme hakkında bilgiler verildi. Ardından spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın eşliğinde kadınlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yaşlarına uygun spor egzersizleri yaptı. Etkinliklerin ilçe genelinde 55 mahallede devam edeceği açıklandı.