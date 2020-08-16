Karakulak kaza kurbanı oldu

ANTALYA'NIN Finike ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nadir görülen iki canlının ölü bulunması üzdü. İlk olay Seydikemer ilçesinde yaşandı. Türkiye'de sayısı çok az olan 'Karakulak' yol kenarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine

ARAÇ ÇARPMIŞ

Fethiye Milli Parklar Şefliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin bölgeye gelerek inceleme yaptı. Orta yaşlardaki dişi karakulağın bel kısmının araç altında ezilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede sık sık trafik kazaları nedeniyle yaban hayvanlarının telef olduğunu söyleyen İlemin, önlem alınmasını istedi. Akdeniz'de ise ender olarak görülen balina bu kez ölü olarak görüldü. Olay Finike ilçesi açıklarında yaşandı. Kemer'den açılan tur teknesi bölgeden geçerken balina ölüsünü tespit etti.