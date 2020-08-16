Talep patlaması

SÜPER Lig'te geçen sezonu 5'inci sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan ve kulüp tarihine geçen bir başarı yakalayan Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminin gözdesi olmayı sürdürüyor. Teknik direktörü Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye kaptıran ve yoluna Çağdaş Atan ile devam eden turuncu yeşilli takımda son transfer iddiası Yunan yıldız Bakasetas oldu.

TAKAS İLE ÇÖZÜLECEK

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşmesi devam eden Bakasetas için Alanyaspor ile pazarlık masasına oturduğu iddia edildi. Erol Bulut'un eski öğrencisi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Harcama limiti sorunu nedeniyle Fenerbahçe transferi takas yoluyla çözmek istiyor. Alanyaspor ise oyuncu artı para formülüne daha sıcak bakıyor.

JAİLSON VE FERDİ

Yunanistan'ın AEK'e takımından gelen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha Jailson'u önerdiği iddia edildi. Jailson takıma 2018'de 4 milyon euroluk bonservis karşılığında gelmişti. Takastaki bir diğer gündemdeki isim ise genç yıldız Ferdi Kadıoğlu. Sarı lacivertli takım, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kararını bekliyor.

ALANYA'NIN 10 NUMARASI

Alanyaspor, başarılı futbolcuyu 2019 yazında AEK'ten 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Yıldız 10 numara, Akdeniz ekibiyle 43 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 8 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin takipte olduğu bir diğer ismin ise İngiliz stoper Steven Caulker olduğu öğrenildi.