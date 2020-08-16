Tespihler için camekanı kırdı

ANTALYA'DA bir hırsız kaldırım taşıyla camına delik açtığı iş yerinden 8 bin lira değerinde el yapımı özel 40 bileklik, 30 tespih çaldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki bir tespih dükkanında meydana geldi. Hırsızın kaldırım taşıyla cama delik açma denemeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir gün geçmeden Zorbay'ın tüm ürünlerini teslim etti. Olaydan komşusunun telefonu üzerine haberdar olan mağaza sahibi Mehmet Zeki Zorbay, kısa sürede ürünlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

PANJUR VE KASA ÖNLEMİ

Olay sonrası önlemleri artırdığını anlatan Zorbay, "Hırsız, bir kere vuruyor, camı kıramıyor. Elinde poşetle geliyor. Camı vurup komple hepsini almak için geliyor ama başaramıyor. O esnada kolunu da kesmiş. Şimdi artık kesinlikle otomatik panjur sistemi yaptıracağız. Ürünleri de dışarıda bırakmıyoruz, kasaya koyuyoruz" diye konuştu.