Atlar dayanıklı çıktı

TÜRKIYE Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 41 at ve binicinin katılımıyla Isparta'da başladı. Yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 at ve binici, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, Isparta'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 41 at ve binici, 5 ayrı kategoride yarışıyor. Isparta Atlı Spor Kulübü'nün Bozanönü'ndeki tesisinde gerçekleştirilen şampiyonada ilk günkü yarış, saat 05.45'te başladı. ATLAR, toplam 120 kilometrelik parkurda koşuyor. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumları elvermesi durumunda yarışa devam edebiliyor. Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, dün yapılan yarışmalar ile tamkamlandı.