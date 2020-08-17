Balon balığı abartması

AKDENIZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde saldırganlığı ve yenmesi halinde ölüme neden olmasıyla bilinen balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görülürken, öğrenciler şişen bölgeyi severek gıdıklaması kameralara yansıdı. Akdeniz sahillerinde 7 türü bulunan ve saldırganlıklarıyla bilinen balon balıklarını Prof. Dr. Gökoğlu, Konyaaltı sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. İki öğrencisiyle sahil şeridinde inceleme dalışı yapan Gökoğlu, balon balığının en küçük türünün popülasyonunun arttığını gözlemledi.AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde bazı bölgelerden balon balıklarıyla ilgili çok kötü propagandalar yapıldığını bildirdi. Balon balıklarıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını aktaran Gökoğlu, "Sanki çok yoğun ve insanlara saldırıyormuş gibi bir izlenim oluşturuluyor. Tehlikeli olan türler iri olanlardır. Bazen kola kutusunu balığın ağzına verip ısırtıyorlar. Balık onu bilinçsizce yapıyor. Dalış anında büyük türler bize yaklaşmıyor kaçıyor. Dalışçılar ve yüzücüler için bir risk yok" dedi.