Cankurtarma mesaisi

ANTALYA'NIN Konyaaltı sahilinde, olası boğulma vakalarına müdahale için 40 derece sıcağa aldırış etmeden görev yapan ve kendi canlarını tehlikeye atan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarma adına 10 sat mesai yapıyor.Tehlike anında kuleden megafonla uyarı anonsları yapan cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da yüzenlere müdahale ediyor. Koronavirüs nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapamayan cankurtaranlar, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlıyor. Yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi kurtarmasının ardından, sahildekilerin 'cankurtaran melek' sözüyle tebrik ettiği Aslınur Demirtaş, hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşamanın kendisine gurur verdiğini anlattı.Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki cankurtaranların amiri Himmet Güler, "8 kilometrelik sahildeki 34 kulede 43 kişi ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu sezon 79 vakaya müdahale ettik. Bunların 15'i yorgun yüzücü, 64'ü de boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarılmasıydı" dedi.