Film gibi cinayet

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 2016'da kaybolmasının ardından bir daha haber alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın kaybolması ve ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça, Çınar'ın damadı M.A. hakkında 'kasten öldürme', kızları A.A. ve N.Ç. hakkında ise 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianame, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, sanıkların haklarındaki suçlamaları reddettiğine vurgu yapılırken, olayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanıkların eylem birliği yaparak Çınar'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirildiğinin altı çizildi. Sanık M.A. hakkında 'müebbet' hapis cezası istenen iddianamede, sanıklar A.A. ve N.Ç. hakkında ise 'ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası talep edildi. Sanıkların kısa süre sonra hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Sanıkların ifadelerinde anlattıkları film senaryolarını aratmadı.Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı A.A'nın evinden ayrılarak, bir süre önce vefat eden eşiyle birlikte yaşadıkları eve gitmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Çocukları ve torunları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulması üzerine, 5 gün yapılan yoğun aramanın ardından sonuç elde edilememişti. Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.