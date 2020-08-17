İlk etap tamamlandı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Afyonkarahisar'da yapan FTA Antalyaspor, çalışmaların sonuna geldi. Pazartesi günü başlayan kamp, Zafer Stadı'nda yapılan son çalışmayla birlikte sona erdi. Pazartesi gününü izinli olarak geçirecek kırmızı beyazlılar, salı günü toplanarak bir hafta kendi tesislerinde çalışacak.Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına ise 10 gün sonra İstanbul'da başlayacak ve burada Fenerbahçe, Beşiktaş ile Sivasspor'un katılacağı turnuvada mücadele edecek. Akrepler, turnuvadaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayacak.Antalyaspor'un devre arasında anlaşma sağladığı Gökdeniz Bayrakdar, transferinin resmen açıklanmasının ardından kırmızı beyazlılarla ilk çalışmasına çıktı. 19 Yaş Altı Milli Takım kampında bulunan genç futbolcu, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının Ekim ayına ertelenmesinin ardından Afyonkarahisar'a gitti. 18 yaşındaki futbolcu, kamp sürecinin ardından yeterli görülürse takımda kalacak, aksi durumda Kocaelispor'a kiralanacak.Bursaspor ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Nijeryalı krampon Abdullahi Shehu'ya Antalyaspor talip oldu. Shehu yeşil beyazlı takımda toplamda 60 resmi maçta forma giyerken 5 gollük katkı sağladı. Fraport TAV Antalyaspor' un Nijeryalı oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve büyük oranda anlaşma sağladığı gelen haberler arasında.Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını bizzat yürüten Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül'den sonra bir sağ bek takviyesi daha yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Antalyaspor'n milli futbolcusu Nazım Sangare için girişimlerini hızlandırdı ve Akdeniz ekibiyle görüşmeler resmen başladı. Kırmızı beyazlılarla 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon toplamda 24 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki sağ bekin gösterdiği performans, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekmiş ve tecrübeli teknik adam Sangare'yi Milli Takım kadrosuna dahil etmişti.