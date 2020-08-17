Issız derinliğin yeni adresi oldu

ISPARTA'NIN Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası, karanlık bölge özelliğiyle gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili, Dedegöl Dağı manzarası sunan 1735 metre rakımdaki yayla, doğal güzelliğiyle hem kampçıları hem de gökyüzü gözlemcilerini ağırlıyor. Bu yıl Melikler Yaylası'nda 'Perseid meteor yağmuru' döneminde 4'üncüsü düzenlenen gökyüzü şöleninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlere doğa eğitimi verildi.SDÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, yapılan ölçümlerde, Melikler Yaylası'nı milli parklar arasında 'en karanlık bölge' olarak tespit etiklerini söyledi. Yaylanın 'uluslararası karanlık gökyüzü parkı' olmaya aday olduğunu belirten Çakmak, ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Çakmak, "Bu yıl sosyal mesafeyi korumak için sınırlı sayıda katılımcıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Melikler Yaylası, gökyüzü fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer" dedi.