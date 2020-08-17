Kibyra’nın Medusa’sı

BURDUR'UN Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ne ziyaretçiler, her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle düzenlenmiş 'ören yeri' vasfı kazanan Kibyra Antik Kenti'nde en çok Medusa mozaiği, ilgi çekiyor. Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan 3 tepe üzerinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor.Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "2020'de öncelikle Kibyra'nın en tanındığı özelliği olan Medusa mozaiğinin açılmasıyla başladık. Medusa mozaiği özellikle yapılış tekniğiyle yani renkli mermer parçalardan 'opus sectila' denilen bir yöntemle oluşturulmuş ve dünyada bu özelliğiyle tek olan bir mozaik. Kibyra biraz bununla ünlenmişti. Kenti ziyarete gelenler, Medusa mozaiğini özellikle görmek istiyor. Gelen ziyaretçimiz için gelişmiş bir tesis yapıldı. Artık biletli girişlerimiz başladı. Pandemi sürecinden sonra haftanın belirli günleri tur otobüsle riyle ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.