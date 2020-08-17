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’nın heyecanlandıran paylaşımı

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
NASA’nın heyecanlandıran paylaşımı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ajansın 'NASA Earth' isimli twitter hesabındaki paylaşımda, 'Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri' notuna yer verildi. Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı. Yazıda, turistlerin Antalya'nın güzel Akdeniz tatil beldelerinden dolayı bildiğini ancak kıyı turizminin ekonomiye atkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı.
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NASA’nın heyecanlandıran paylaşımı
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