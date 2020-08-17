Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük icraat programında yer alan 'Deneyap Projesi'nde yer almak isteyen 545 Antalyalı genç uygulamalı sınavda hünerlerini gösterdi. Sınavda başarılı olan gençler Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne seçilerek geleceğin teknoloji yıldızı olmaya aday olacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBÜTAK ve Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfı ortaklığıyla başlatılan Deneyap Projesi kapsamında üretim kabiliyeti yüksek çocuklar seçilerek geleceğin teknoloji yıldızları yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda 15-16 ağustosta düzenlenen uygulamalı sınava Türkiye geneli 9 bin 554 çocuk katıldı. Antalya' Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya Spor Salonu, Alanya Atatürk Spor Salonu ve Alanya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sınava toplamda 545 çocuk katıldı. Sınavı geçen Antalya'dan 160 ve Alanya'dan 160 çocuk olmak üzere toplamda 320 çocuk Deneyap Atölyesi'ne seçilerek 3 yıl boyunca eğitim alarak geleceğin teknoloji yıldızları içerisinde yer alacak.Daha önce yapılan yazılı sınavı başarı ile geçen çocukların katılmaya hak kazandığı uygulamalı sınavda çocuklar hünerlerini sergiledi. Sınavda öğrencilere sunulan tema doğrultusunda özgün fikir ortaya çıkaran proje tasarımları ortaya çıktı. Depreme dayanıklı yapı maketleri yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ile Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen uygulama sınavını ziyaret etti. Vali Yazıcı, gençlerin çalışmalarını inceledi ve bir süre bildi aldı.