Trafikte biraz daha dikkat

ANTALYA, Burdur ve Seydikemer'de meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Antalya Manavgat'ta Serkan Doğru'nun kullandığı 34 CIR 518 plakalı otomobil, Erdal Aslan'ın kullandığı 07 LUB 05 plakalı otomobile çarptı. Kazada Duygu Özoğlu Doğru ve Elis Doğru yaralandı. Serik'te de Gökçepınar Mahallesi'ndeki maden ocağında Caner Önder'in (37) kullandığı 07 YHF 36 plakalı kamyon bilinmeyen nedenle devrildi. Sürücü yaralandı.Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nde Hüseyin Sarıgöde (20) yönetimindeki 07 Y 9753 plakalı motosiklet, Şeyda İkiz Akay (52) idarekgnideki 06 AF 2419 plakalı otomobille çarpıştı. Sarıgöde ve yanındaki Teslime Eskin yaralandı. Ahmet Karadayı (48) yönetimindeki 35 DAP 60 plakalı otomobil, 5 metrelik uçuruma düştü ve buradaki 01 EL 052 plakalı otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki Arda Koray Karadayı (17) ve Metin Sarıca (47) yaralandı. Muğla Seydikemer'de ise, Mehmet M. yönetimindeki 07 VGP 27 plakalı otomobil ile Özden G. idaresindeki 34 CCK 517 plakalı otomobille, Burdur'da ise Mehmet Ertaş'ın kullandığı 32 PE 138 plakalı kamyon Ahmet Erdem'in (48) kullandığı 09 AAZ 296 plakalı otomobille çarpıştı.