Türkiye’nin en uzunu

AntalyaKepez Belediyesi'nin ilçedeki orman alanlarını halkın kullanımına kazandırmasıyla hizmete açılan Antalya'nın en büyük tematik parkı Park- Funtastic'te Türkiye'nin en uzun zip coasterı hizmete girdi. Antalyalıların hizmetine sunulan 750 metre uzunluğundaki zip coaster, çam ağaçları arasında çelik halatlarla bağlanmış hat üzerinden yer çekimiyle kaymak isteyenlerin ilgi odağı oldu.Dağ kızağı ve 50 metre yükseklikten 350 metrelik hat üzerinde gidilen Akdeniz'in en yüksek zipline ile Antalyalıların dikkatini çeken tematik parka, yerli üretim flaypoint da yapıldı. Bu ünitede ise 17 metre yükseklikten kayılarak 10 metre daha yükseğe çıkılarak, yumuşak bir yastığa atlanıyor. Macera parkurundan survivor alanına, binicilik alanından safari parkurlarına kadar toplam 38 farklı eğlence noktası olan merkeze, 15 gün içinde sulu parkurlardan oluşan splash park da kazandırılıyor.