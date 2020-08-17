Yapınca oluyormuş

Antalya'nın rüya projelerinden biri olan ve CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle birlikte kabuk değiştirip kurulmaya yüz tutan Millet Bahçesi ve Kent Müzesi projesi, SABAH Akdeniz'in ısrarlı takibi sonundan kabustan kurtarıldı. 'Rüya park kabus oldu' başlığı ile gündeme taşınan ve bölge Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenerek kontrol altına alındı.Yerel seçimlerden sonra sekteye uğrayan projeler arasında yer alan Millet Bahçesi ve Kent Müzesi projesi tam olarak hizmete açılmayınca bölge atıl kaldı. Kent Müzesi hayata geçmeyince parkta hizmete açılan bölümün atıl kalması nedeniyle çirkin görüntüler yaşandı. 'Efsane eski açık tribün'e sprey ile çirkin yazılar yazıldı. Bölge, mekan takımının buluşma noktası oldu. Yazılar silindi, parkın içindeki çimler kesildi ve etrafı temizlendi. Mekan takımından kurtulan parkta çocuklar oynamaya başladı.Işıklar Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Haşim İşcan Mahallesi sakinleri yeni düzenleme ile umutlandıklarını söyledi. Millet Bahçesi içerisindeki Vatan Kahvesi'nin de biran önce aktif hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, "Millet Bahçesi'ne bakım yapılması ile azda olsa bölge güvenilir hale geldi. Geceleri zaten oradan geçmek imkansız. Hiç değilse gündüzleri çoluk çocuk buralara gelebileceğiz" dedi. Bölgenin bayraklarla süslenmesi ise Millet Bahçesi'ne açılmış görüntüsü verdi.