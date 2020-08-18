15 günde 325 bin turist ağırladık

TURİZMİN başkenti Antalya, 15 günde 106 bini Rus toplam 325 bin turist ağırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla turizm hareketlenmeye başladı. Önce iç pazarın açılması, ardından da uçak seferlerinin başlamasıyla dış pazarda da canlılık giderek artıyor. Havalimanında ve otellerde 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamında koronaviurüse karşı alınan yoğun tedbirler tavizsiz uygulanıyor.Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta aktarmalı, 10 Ağustos'ta da direkt uçuşların başlamasıyla şehirdeki turizm sezonunun açıldığını söyledi. Antalya'ya dün 126 uçakla 29 bin 479 turist geldiğini aktaran Yavuz, bir gün önce ise 182 uçakla 43 bin turistin şehre ulaştığını bildirdi.Hafta sonu Antalya'ya havayoluyla 72 bin 479 turist geldiğini belirten Yavuz, dış atlardan gelen 29 bin 479 turistin 14 bin 600'ünü Rusların oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca 5 bin 656 Ukraynalı, 3 bin 784 Alman, bin 831 de İngiliz turistin kente geldiğini bildiren Yavuz, "1-15 Ağustos arasında kentimize 325 bin turist geldi. Bu turistlerin 106 bini Rusya'dan, 74 bini Ukrayna'dan, 48 bini Almanya'dan, 36 bini de İngiltere'den" dedi.Antalya'nın 31 ülkeden misafir ağırladığını vurgulayan Yavuz, kente gelen turistlerin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu söyledi. RecepYavuz, tedbirlerde asla taviz verilmemesi gerektiğini dile getirdi.