Akrep eve döndü

Süper Lig'de koronovirüs arasından sonra en başarılı takım unvanını eline geçiren FTA Antalyaspor, 10 Ağustos'ta başladığı Afyonkarahisar kampını tamamlayıp evine döndü. Dünü izinli geçiren kırmızı beyazlı futbolcular, bugünden itibaren Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni sezon için çalışmalarını sürdürecek.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Antalyaspor'da başarılı bir grafik çizen Jahovic, Fenerbahçe'nin radarından çıkmıyor. Antalyaspor'un gidişine onay vermediği Makedon futbolcunun da takımda kalmak istediğini açıklamasına rağmen Fotomaç'ın haberine göre sarı lacivertliler, transferde ısrarcı. Fenerbahçe'nin, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Jahovic'i kadrosuna katacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin takasta iki futbolcuyu Antalyaspor'a önereceği belirtildi.Fenerbahçe'nin sıradaki bir başka hedefi yine Antalyaspor'dan ve sağ bek Nazım Sangare. Bu sezon sportif direktörlük koltuğuna oturarak transfer çalışmalarını bizzat kendisi yürüten Emre Belözoğlu, sağ beke takviye yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin Milli futbolcu ile her konuda anlaştığı, yöneticiler ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığı öğrenildi.