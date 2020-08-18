Ecel parkta otururken yakaladı

ANTALYA'DA bir kişi parkta oturduğu bankta ölü bulundu. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki parka giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, cesedin Hüseyin Akça'ya (60) ait olduğunu tespit etti.Parkın yakınında bir apartmanda tek başına yaşadığı öğrenilen Akça'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını, ancak koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmek istemediği söylediği öğrenildi. Vatandaşlardan Haydar Aligil, kuzenini oynaması için parka getirdiğinde şahsın hareketsiz şekilde durduğu görerek yanına gittiğini ifade ederek, "Yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü belirledi" dedi.