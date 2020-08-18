Evliliğe tek atış

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yaşayan Fatih Akgün, kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'na ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. Klasik olan sahil, tekne, su altı gibi bir yerde evlilik teklifi yapmak istemeyen Akgün'ün aklına, birçok kez birlikte gittikleri Antalya Atış Poligonu Lara Şubesi geldi. Poligon Müdürü Alper Uçar ile görüşen ve evlilik teklifi fikri için olumlu cevap alan Fatih Akgün hazırlık yapmaya başladı. Hedeflere 'evet' ve 'hayır' yazıları takan Akgün, arkadaki duvara ise sevgilisinin fotoğrafının yer aldığı 'Benimle evlenir misin' yazısı astı. Her şeyden habersiz poligona giren Akgün, karşısındaki dev yazıyı ve hedefteki cevapları görünce şok oldu. Merve Ünlüoğlu, 10 merminin onunda da 'evet' hedefini vurarak, Akgün'ün evlilik teklifini kabul etti. Akgün ise 'evet' cevabını alınca nişanlısının parmağına tek taş pırlanta yüzük taktı.