Geriye bastonu ve eşyaları kaldı

ANTALYA'DA denize giren 85 yaşındaki adam denizde ölü bulundu. Boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamdan geriye, sahildeki bastonuyla kıyafetleri kaldı.Olay, dün saat 08.00 sıralarında Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir vatandaşın olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen deniz polisi, sudaki kişiyi bota alarak kıyıya getirdi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, yaptığı araştırmada şahsa ait eşyaları plajda buldu. İsminin Özkan Durmuş (85) olduğu belirlenen adama ait bastonu ile çantasından kıyafetleri ve cep telefonu çıktı. Polis, sahilde şahsın üzerinde inceleme yaparken, yakın bölgedeki tatilcilerin ise denize girmeye devam etmeleri dikkat çekti.