Her yer alev alev

Antalya Kepez'de, ot ve çalılık alanda çıkan yangın, müstakil evin kullanılmayan deposuna da sıçradı. Depodaki eşyaların zarar gördüğü yangına mahalleli kovalarla ve hortumla müdahale etti. Serik'te ise metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı.İlk olay, saat 16.30 sıralarında Kepez Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokaktaki ot ve çalılıkların olduğu alanda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında otluk ve çalılık alandan duman yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangını gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalleli itfaiye ekipleri gelene kadar, kovalarla ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçrarken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangında evin kullanılmayan ve eski eşyaların olduğu deposu zarar görürken, eşyalar küle döndü.İKINCI olay ise saat 16.00 sıralarında Serik'in Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 10 dönüm arazi içinde bulunan metruk yapılarla birlikte palmiye gibi bir çok ağaç zarar gördü. Kullanılmayan eski Türk hamamında alevlere teslim oldu. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı. 2 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.