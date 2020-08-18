Kamyonda can pazarı

ANTALYA'DA Manavgat- Akseki Karayolu Gençler mevkisinde taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. Akseki'den Manavgat istikametine Musa Güven idaresindeki bir taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada, kamyonda bulunan büyük taş parçaları yola ve etrafa saçıldı. Bu sırada yolda başka bir araç olmaması büyük bir faciayı önledi.Kazada, kamyonun sürücüsü Güven sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonda sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.