Şimşek zımba gibi

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Turuncu yeşilli takıma transfer olan kaleci Ufuk Ceylan, Davidson, Berkan, Efkan ve Fatih Aksoy'un antrenmanda hırslı ve takıma çabuk adapte olmaları teknik heyeti sevindirdi Aytemiz Alanyaspor'da gecen sezon başarılı olan kaleci Marafona, takım kaptanı Efecan, Salih Uçan, Jaun Furan, Mustafa Pektemek, Onur Bulut, Siopis, Tzavellas, Bakasetas, Caulker, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, başka takımlarda kiralık olup geri dönen Tayfur Bingöl, İsaac Sackey ile birlikte kapma katılan oyuncu sayısı 19'a yükseldi.Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdüren Aytemiz Alanyaspor, aradığı forvet oyuncusunu buldu. Turuncu yeşilliler, son olarak Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor Adam Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı. Meksika Ligi MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren Bareiro'nun hafta içinde Alanyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.