15 milyonluk ceza

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı uygulanan koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim, Antalya'da Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla Işıklar Caddesi'nde yapıldı.

VAKA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Işıklar Caddesi'nde, polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, Vali Ersin Yazıcı esnafa alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Salgının yayılımını düşürebilmek için çalıştıklarını anlatan Vali Yazıcı, "Şükürler olsun ki Antalya'da eylül ayındaki yükselişten sonra tekrar düşüşe geçtik. Aşıyla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede aşı ve ilaç bulunur, bu hastalıktan, bu dertten hep birlikte kurtuluruz" şeklinde konuştu. Basit kurallara dikkat edilirse vaka sayılarının da azalacağını kaydeden Vali Yazıcı, "Vergi dairesi müdürlüklerimiz tahsilatla ilgili Ankara'dan talimatlandırıldı. Cezaların tahsilatları yapılacak" diye konuştu.

İHBARLAR GELİYOR

Kimsenin ceza almasını istemediklerini ama ceza kesilenlerde tahsilatlara başlanılacağını ifade eden Yazıcı, "Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" dedi. İhbar hattına da kurallara uymayanlarla ilgili ihbarlar geldiğini belirten Vali Yazıcı, "Bizim en çok önemsediğimiz pozitif vakalar ya da temaslı olup izolasyonda kalması gereken vakalar. İhbarlarımız arttıkça oradaki denetimlerde arttı ve izolasyona uyma oranımız giderek yükseldi" dedi.