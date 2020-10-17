ANTALYA'DA ağaç seferberliği başladı. Özellikle Hatay'da teröristlerce yakılan orman sonrası yapılan ağaç dikim çağrısı, Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde karşılık buldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, muhtarlar ve siyasi parti ilçe başkanlarıyla birlikte Gökbel Yaylası'ndaki fidan dikme etkinliğine katıldı.

YAKANLARA İNAT

Dikilen ağaçlara can suyunu veren Başkan Yücel, "Birileri yaktıkça biz inatla, kararlılıkla ve azimle dikmeye devam edeceğiz. Gökbel Yaylamıza bin 500 adet katran ağacı fidanı diktik. Bölgedeki vatandaşlarımıza da dikmesi için dağıttık. Çocuklarımıza yeşil bir gelecek için dikeceğiz, büyüteceğiz, koruyacağız" diye konuştu.

OKULLARDA ETKİNLİK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un orman yangını sonrası, 'ilk zil sonrası köy okullarının bahçelerinde fidan dikelim' çağrısına ise Kemer ilçesinden cevap geldi. Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer Merkez İlkokulu'nda ağaç dikimi etkinliğine katıldı. Acar, "Orman konusu da çok önemli. Hatay ve diğer bölgelerdeki orman yangınları hepimizi üzdü. Ülkemizde yanan yerleri canlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.