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’a bayraklı destek

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Azerbaycan’a bayraklı destek
AKDENİZ Üniversitesi Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek verdi. Üniversitenin Meltem giriş kapısına Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı. Dev bayraklar dalgalanırken, çevreden geçen vatandaşların takdirini topladı. Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı astıklarını dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Bizler iki devlet bir milletiz" diye konuştu.
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Azerbaycan’a bayraklı destek
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