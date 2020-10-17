Gereksiz çağrı tepkisi

Yapılan uyarılar, artırılan cezalar çare olmadı. Saniyelerin önemli olduğu kaza, yangın gibi olaylarla ilgili çağrıların tek hatta toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz çağrılar devam ediyor. 112'ye bu yılın 9 ayında toplam 3 milyon 74 bin 532 çağrı gelirken, çağrıların yüzde 62'si asılsız ya da gereksiz çıktı.

245 SORUŞTURMA

8 yabancı dil operatörünün çalıştığı kurumda, Eylül ayı iti- barıyla yabancı dilde gelen ihbar sayısı 3 bin 513 oldu. Bu çağrıların yüzde 85'ini ise gerekli çağrılar oluşturdu. Bu konuda yerleşik yabancılar, bizden daha duyarlı çıktı. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2019 yılında asılsız ihbar ya da gereksiz yere arayarak operatörleri meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 21'ine cezalarının tebliğ edildiğini bildirdi.

PANDEMİ ARTIŞI

Türkiye'nin salgının başlamasının hemen akabinde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'na ise toplam 208 bin 630 ihbar geldi. Yine İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için her türlü şikâyet ve ihbarın yapılabileceği Antalya İl-İlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) de 8 bin 957 ihbar geldi.



Okeye DÖNEYİM Mİ?

112 Acil Çağrı Merkez'ne gelen ihbarlar arasında ilginç ve asılsız ihbarlar ise operatörleri şaşkına çevirdi: 4 Papağanım sürekli korona - korona - korona diye konuşuyor. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma Covid 19 testi yapar mısınız? 4 Düğünümüze korona belasından ötürü kimse gelmedi. Bari siz gelin de Cemilem oynayalım' diyenler oldu" dedi. 4 Ben panik atak hastasıyım. Uçağımı kaçırmak istemiyorum, panik atağımı tetikler. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi lütfen. 4 Turşu kavanozunun kapağını açamadık ailece, hepimiz denedik, komşular da denedi. Yok olmuyor. Acaba itfaiye gelebilir mi? 4 Kahvedeyiz şimdi arkadaşlarla taş diziyoruz. Size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?