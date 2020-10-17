Hırsızlar bıktırdı

Alanya ilçesinde artan avokado hırsızlığı bıktırdı. Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da bahçelere çekilen çitler, yada koruma amacıyla beslenen köpekler de hırsızlara engel olamıyor. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Avokado biraz para yapıyor, biz memnunuz ama inanın bunu bize yedirmiyorlar. Hırsızlar sayesinde bahçenin 3'te 1'i hırsıza gidiyor, 3'te 1'i masrafa, 3'te 1'i ancak kendilerine kalıyor" dedi. Sevilgen, hırsızlar nedeniyle üreticinin erken hasat yapmak zorunda kaldığını, olgunlaşmamış meyve sattığını ekledi.