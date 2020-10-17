Kepez’e el emeği çarşısı

ANTALYA Kepez Belediyesi, el becerilerini ekonomik değere dönüştürmek isteyen hanımlara yönelik 'El Emeği Çarşısı' açtı. Pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan çarşı, Kepez Kent Meydanı'nda çarşamba ve perşembe günleri ev ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınları, alıcılarla buluşturacak.

70 STANT AÇILDI

El emeği çarşısına 50'si kooperatif üyesi olmak üzere el becerilerini ekonomik değere dönüştürmek isteyen 70 kadın tarafından 70 stant açıldı. Çarşıda, dantelden iğne oyasına, örgüden nakış işlerine, takıdan taş işlemeciliğine kadar geniş bir el emeği göz nuru ürün yelpazesi yer alıyor. Ziyaretçiler, çeyizliklerden hediyelik eşyalara kadar aradıkları her türlü ürüne El Emeği Çarşısı'nda ulaşabiliyor. El yapımı bebeklerden arabalara, çantadan takıya, şapkadan eldivene kadar her türlü ürün kadın emeği içeriyor.