Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Kestel’de bir sevinç bir üzüntü

Kestel’de bir sevinç bir üzüntü

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Kestel’de bir sevinç bir üzüntü
KESTELSPOR'UN, Bayrampaşa maçı hazırlıkları devam etti. Yapılan antrenman sonunda kulüp başkanı Levent Uğur ile sağ bek Cevat Kuy'a doğum günü kutlaması yapıldı. Milli Egemenlik Stadı'nda yapılan kutlamada başkan Uğur ve futbolcu Cevat için iki ayrı doğum günü pastası kesildi. Kestelsporlu futbolcular başkan Uğur'a birlikte aldıkları hediyeyi takdim ederken Uğur, futbolcular ve teknik heyete teşekkür etti. Pastanın mumlarını Cevat ve başkan Uğur birlikte üfledi. Ancak Cevat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzüntüye yol açtı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kestel’de bir sevinç bir üzüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA