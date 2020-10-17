Kestel’de bir sevinç bir üzüntü

KESTELSPOR'UN, Bayrampaşa maçı hazırlıkları devam etti. Yapılan antrenman sonunda kulüp başkanı Levent Uğur ile sağ bek Cevat Kuy'a doğum günü kutlaması yapıldı. Milli Egemenlik Stadı'nda yapılan kutlamada başkan Uğur ve futbolcu Cevat için iki ayrı doğum günü pastası kesildi. Kestelsporlu futbolcular başkan Uğur'a birlikte aldıkları hediyeyi takdim ederken Uğur, futbolcular ve teknik heyete teşekkür etti. Pastanın mumlarını Cevat ve başkan Uğur birlikte üfledi. Ancak Cevat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzüntüye yol açtı.