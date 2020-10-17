Mühendis cevizci oldu

Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor. İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da 'tropikal ve sıra dışı meyveleri' tanıtan bir internet sitesi kurdu. Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.

AVRUPA'DAN ÖZEL MÜŞTERİ

Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya'nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı. Üniversitelerin gen kaynaklarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına da destek olan Kuyucu, 2011'den bu yana meyve ve fidan üretimi yaparak, ülke içi ve yurt dışına gönderdiklerini bildirdi. Kuyucu, bahçesinin birindeki 60 dönümlük alanı Ar-Ge istasyonu gibi kullanarak pikaran cevizinin türlerini yetiştirdiğini anlattı. Kuyucu, "İnanılmaz ilgi var. 40 çeşidi var, hepsinin alıcısı farklı. Avrupa'dan her sene buraya gelip, özel cinsleri alan müşterilerimiz var. Yabancılar arabayla geliyor, 100-200 kilo ceviz alıyor. Almanya'dan, Macaristan'dan, İtalya'dan, Portekiz ve İspanya'dan çok talep var" dedi.