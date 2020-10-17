Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Üniversitelilerin yolu gözleniyor

Üniversitelilerin yolu gözleniyor

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Üniversitelilerin yolu gözleniyor
KORONAVİRÜS salgınından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, Isparta'daki esnafı olumsuz etkiledi. Kent için 'bacasız sanayi' olarak kabul edilen öğrenciler gelemeyince, berberinden taksicisine tüm esnafın işleri önemli oranda azaldı. Bölge esnafı, üniversitelerde bir an önce yüz yüze eğitime dönülüp, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladı. 50 BİN ÖĞRENCİ VAR
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 50 bin öğrencinin eğitim aldığı Isparta'da en büyük düşüş kafelerde oldu. Emlakçılar Birlik Başkanı Ömer Çobaner, kafeler sokağındaki azalma gözle görülüdüğünüa belirterek, "Emlak sektörü olumsuz etkilendi. Apart ve daireleri boşaldı" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversitelilerin yolu gözleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA