Üniversitelilerin yolu gözleniyor

salgınından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, Isparta'daki esnafı olumsuz etkiledi. Kent için 'bacasız sanayi' olarak kabul edilen öğrenciler gelemeyince, berberinden taksicisine tüm esnafın işleri önemli oranda azaldı. Bölge esnafı, üniversitelerde bir an önce yüz yüze eğitime dönülüp, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladı.Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 50 bin öğrencinin eğitim aldığı Isparta'da en büyük düşüş kafelerde oldu. Emlakçılar Birlik Başkanı Ömer Çobaner, kafeler sokağındaki azalma gözle görülüdüğünüa belirterek, "Emlak sektörü olumsuz etkilendi. Apart ve daireleri boşaldı" dedi.