Yürek sızlatan görüntü

ANTALYA'NIN birinci derece SİT alanı bölgelerinden Balbey Mahallesi'nde kaderine terk edilmiş tarihi evlerin görüntüsü yürek sızlatıyor. Tarihi evler ve konakların kapıları, camları madde bağımlıları tarafından kırılıp mesken tutuluyor. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, yıllardır kangren haline gelen evler için acil tedbir alınmasını istedi. Mahallelerinde birçoğu eski konak olmak üzere 47 tarihi tescilli ev, 3 tarihi kuyulu çeşme ve 2 kesik minareli cami bulunduğunu anlatan Uyaroğlu, "Terk edilmiş evlerin birden fazla mirasçısı olduğu için muhatap bulamıyoruz. Bölgede tehlike saçan 17 tane evimiz var" dedi.

BIRAK YANSIN

Tarihi konakların her an yıkılma tehlikesi altında olduğunu da anlatan Muhtar Abdullah Uyaroğlu, "Bir evin sokak kapısını çaldılar, sahibine bilgi verdim, ilgilenmedi. Bir başka konak sahibi ise uyardığımda 'elleme muhtarım yanarsa yansın' dedi. Bu evlere en kısa sürede çözüm bulunmalıdır. Bu şekilde her gün atıl durumda olması ürkütücü bir hal alıyor" ifadelerini kullandı.