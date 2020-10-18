Akrep seri peşinde

Fraport TAV Antalyaspor, milli aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. İlk 4 haftada kendi sahasında yenilmeyen FTA Antalyaspor ile ilk 4 haftasında galibiyetle tanışamayan Gaziantep temsilcisi arasındaki mücadele her iki takım için de önemli. FTA Antalyaspor, 2-0 kazandığı Gençlerbirliği ve 1-0 kazandığı Denizlispor maçlarından sonra bugün de gol yemeden kazanma serisini sürdürmek istiyor.

SUMUDICA TRİBÜNDE

Gaziantep FK, ligin ilk 4 haftasında 3 beraberlik 1 yenilgi ve topladığı 3 puanla 21 takımlı ligde 17'nci sırada bulunuyor. Küme düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan kırmızı siyahlı ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ancak Teknik Direktör Marius Sumudica cezası nedeniyle takımının başında olamayacak ve mücadeleyi tribünden izlemek zorunda kalacak. SAKATLAR CAN SIKTI

FTA Antalyaspor'da da cezalı oyuncu olmamasına rağmen sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. İlk yarıyı kapattıkları açıklanan Serdar Gürler ve Drole'den sonra orta sahanın vazgeçilmez ismi Fredy'nin de 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirilmişti. 2 milli maçta da forma giyen Kudryashov ile Hakan Özmert'in durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.