Dert ortağı kadın muhtarlar

ANTALYA'DA Konyaaltı ilçesinin 39 mahallesinde 3 kadın muhtar görevlerini başarıyla sürdürüyor. Öğretmenevleri, Uluç ve Gürsu mahallesi sakinlerinin dert ortağı olan muhtarlar, sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor.

GECE BİLE GÖREV YAPIYORUZ

Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Sarı, vatandaşların kadın muhtarları olduğu için kendisiyle gurur duyduklarını söyledi. Mahallesini temsilen kamu kurumları ile iyi diyalogları olduğunu belirten Sarı, "Vatandaş bizlere gece yarısı bile mesaj atabiliyor. Biz de hangi saat olursa olsun belediyelere rahatlıkla ulaşabiliyoruz" dedi.

EVİN BIREYI GIBI GÖRÜLÜYORUZ

Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt ise kadın olmasına rağmen canla başla çalıştığını belirterek mahallelinin gönül rahatlığı ile tüm sorunlarını kendilerine anlattığını kaydetti. Bozkurt, "Bizi, evin bir bireyi olarak görüyorlar. Vatandaş ile kurumlar arasında köprüyüz" diye konuştu. Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday ise tüm kurumlarla görüştüklerini söyledi. Saday, "Bizlere iletilen sorunları ilgili yerlere göndererek takibini sağlıyoruz. Bir nevi vatandaşla resmi kurumlar arasında köprü oluyoruz" ifadelerini kullandı.