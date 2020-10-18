Falezlerde çöp temizliği

M onların hakkı uratpaşa Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulubü (TODOSK) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğinde dünyaca ünlü falezlerde gönüllü dağcılar temizlik yaptı. Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yükseklikte yaklaşık 250 torba çöp topladı.

PIRIL PIRIL YAPTILAR

Muratpaşa ilçesine bağlı YeşilBahçe Mahallesi Falez 2 Park'ında SABAH Akdeniz'in sürekli günteme getirdiği falezlerdeki çöpleri toplama ekinliğine belediye personelleri TODOSK sporcuları ile çeşitli derneklerin üyeleri katıldı. 40 kişilik gönüllü dağcı, falezler üzerinde temizlik yapabilmek için halatlı düzenekler kurdu. Baret ve eldivenlerini giyen gönüllüler, 35 metre yükseklikte falezlerden denize doğru indi. Dağcılar, çöpleri tek tek ellerindeki çubuklarla toplamaya başlarken, toplanan çöpler de halat yardımıyla yukarıya çekildi. Falezler üzerinde toplanan çöplerin içerisinden ise alkol şişeleri, poşet, kağıt, pet şişe gibi bir çok atıkların olduğu gözlendi. Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TUDOSK) Başkanı Fahri Altun her yıl rutin bir şekilde falez temizliği yaptıklarını söyledi.

250 TORBA ÇÖP ÇIKTI

Altun, "Falezler dediğimiz zaman temizliği çok zor olan yüksek ve kayalık alanda yapılan çalışmadır. Bu temizliği yapabilmek için profesyonel teknik dağcıların yapabilecekleri bir çalışmadır. Yer yer 30-40 metre yükseklikte çalışmalar yapmaktayız. Çöpü temizlemekle bitmez, önemli olan, vereceğimiz mesaj burada çöpü falezlere, denize atmak değil, çöpü çöpe atabilmektir. Yaklaşık 200-250 torba çöp topladık. Şişelerden poşetlerden tutun her türlü atık var. İsteğimiz çöpü falezlere ve denize atmamak çöpü çöpe atalım" dedi.