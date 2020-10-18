Gönüllü elçimiz Japon Nonaka

ANTALYA'DA 25 yıldır yaşayan Japon yazar Ikumi Nonaka (57), Türk kültürüne ve el sanatlarına merakından halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyasından koleksiyon oluşturdu. Küçük bir dükkanda koleksiyonunu sergileyen Nonaka, Japonya'ya giderek Türk el sanatlarının tanıtımını yaptı. Türk kültürü ve el sanatlarına ilgi duyan Japonların Türkiye'ye el işi öğrenmeye geldiğini anlatan Ikumi Nonaka, Türk ekonomisi ve turizmine katkı sağlıyor.

TANITIM YAPIYOR

Nonaka, dükkanında Türk El Sanatları koleksiyonunu sergilediğini belirterek, "Türkiye'deki el sanatlarıyla ilgileniyorum. Genellikle halıcılık işi yapıyorum. Onun yanında çok sevdiğim el işi olan iğne oyası, dantel, baskı gibi ürünleri topluyorum ve koleksiyon yapıyorum. Her sene Japonya'ya gidip Türkiye ve el işi hakkında bilgiler veriyorum" dedi.