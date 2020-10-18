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Gurbette puan avı

’nın iki kadın hentbol takımı ve , bu haftayı deplasmanda geçirecek. Muratpaşa ve Konyaaltı’nın hedefi galibiyetle dönmek

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Gurbette puan avı
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Konyaaltı Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor takımları haftayı deplasmanda geçirecek. Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Yenimahalle karşılaşması, Ankara temsilcisinde bir grup oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen Paşanın Melekleri, bugün saat 16.00'da Yalıkavak'la karşılaşacak. Bu yıl yeni kurulan Konyaaltı Belediyespor takımı da bugün saat 15.00'te Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mavi Kelebekler'de hedef galibiyet.
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Gurbette puan avı
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