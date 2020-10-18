Narenciyede ihracat arttı

KORONAVİRÜS sürecinde insanların vücut bağışıklığını güçlendirmek için yaş meyve sebzeye yönelmesi, bu ürünlerin ihracatında ciddi artışa yol açtı. .

YÜZDE 2.3'LÜK ARTIŞ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre ekim ayı ortası itibariyle Antalya, Isparta ve Burdur illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz bölgesi ihracat tutarı, 1.5 milyar dolara yaklaştı. 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasındaki toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 2.3'lük artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. İhracatın sektörlere göre dağılımında, geçen yıla göre yüzde 25'e yakın artış gösteren tarım sektörü, 662 milyon 512 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

REKOR PORTAKALDA

Bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, insanların vücut bağışıklığını güçlendirmek için yöneldiği yaş meyve sebze ihracatında ciddi artışa yol açtı. Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı yüzde 28 oranında artarak, 346 milyon dolardan 443 milyon 931 bin dolara yükseldi. En büyük artış yüzde 108 ile C vitamini deposu turunçgillerde olurken, turunçgillerde geçen yıl 8.4 milyon dolar ihracat geliri yüzde 108 artışla 17 milyon 501 bin dolara çıktı. Portakal yüzde 537 artışla 5 milyon 977 bin dolar. Mandalina yüzde 116 artışla 3 milyon 843 bin dolar. Limon yüzde 23 artışla 5.8 milyon dolar. Greyfurt yüzde 92 artışla 1 milyon 863 bin dolar.