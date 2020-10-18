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’e önemli görev

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Semih Beken’e önemli görev
İŞADAMI Semih Beken, Romanya'nın Antalya Fahri Konsolosu oldu. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda'nın da katıldığı törende Semih Beken'in Romanya Antalya Fahri Konsolosu olarak göreve başlaması ve konsolosluk ofisi açılış töreni gerçekleştirildi. Tökende konuşan Romanya Büyükelçesi Sopanda, "Bugün Antalya'da genel toplantılar yaptık. Ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğumuzu ve bu ilişkileri Semih Eken ile beraber nasıl geliştireceğimizden emin olduk. Turizm, tarım ve daha nice sektörlerde ilişkimizi geliştireceğimizden eminim" dedi.
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Semih Beken’e önemli görev
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